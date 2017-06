Meisje van anderhalf overleden nadat ze zich in een restaurant had verslikt in pannenkoek

BORKEL EN SCHAFT - Bij Pannenkoekenhuis De Familie Suykerbuyck in Borkel en Schaft is het personeel nog aan het bekomen van de schrik. Zaterdag verslikte een meisje van anderhalf zich tijdens het eten van een pannenkoek. Het kindje overleed aan de gevolgen. “Het is een grote klap”, vertelt Frank Swaan, mede-eigenaar van het pannenkoekenhuis.

Swaan legt uit wat er afgelopen weekend gebeurde. "Het kind heeft zich verslikt en is te lang zonder zuurstof geweest. De vraag was of ze er goed uit zou komen. Het is heel naar dat het zo is afgelopen."

Voor de ouders van het kindje was het natuurlijk een enorme klap, maar ook voor het personeel van het restaurant is het niet gemakkelijk. "We hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Het was een ongeluk en iedereen heeft zijn best gedaan, maar het was zeker de eerste dagen heel moeilijk voor het personeel."

Slachtofferhulp

Vanwege de traumatische gebeurtenis is het personeel twee keer bij elkaar gekomen om het voorval te bespreken. Ook wordt slachtofferhulp ingeschakeld voor het personeel als dat nodig blijkt. Swaan: "Het zal nog wel even duren voor alles weer normaal is. De grootste klap is in ieder geval geweest.”

Swaan benadrukt dat er met de pannenkoek niets mis was, en dat het ‘brute pech’ betreft. Met de ouders van het kindje is sinds het overlijden geen contact meer geweest, maar het restaurant staat daar wel voor open, vertelt de eigenaar.