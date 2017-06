Verwarde man met vuurwapen neemt agenten onder schot in Willemstad

WILLEMSTAD - Een verwarde man met een vuurwapen houdt de gemoederen donderdagmiddag bezig in Willemstad. De politie is rond drie uur met meerdere wagen naar een huis aan de Bisschop van Genkdreef gegaan waar de verdachte binnenzit. Dat meldt de politie.

Volgens een woordvoerder gaat het om de ex-man van een vrouw die in het betreffende huis woont. De man sloeg tijdens een ruzie de boel in de woning kort en klein.



Moeder en kind

De vrouw vluchtte vervolgens met haar kind naar buiten en belde de politie. Toen gewaarschuwde agenten ter plaatse kwamen, richtte de man zijn vuurwapen meerdere keren op de agenten.



Er is niet geschoten. Een onderhandelaar van de politie probeert de man aan de telefoon te krijgen en naar buiten te praten. Dat is nog niet gelukt. Eerder liet de politie weten een arrestatieteam in te zetten als de man zich niet overgeeft. De omgeving is afgezet.