Bossche verdachte (16) in onderzoek dood Savannah blijft langer vast

DEN BOSCH - De 16-jarige jongen uit Den Bosch die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Savannah Dekker blijft langer vastzitten. Dat besloot de rechter-commissaris donderdag. Er is voldoende verdenking om de verdachte langer vast te houden.

Savannah werd op zondag 4 juni dood gevonden in een sloot bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten. Diezelfde avond werd een 16-jarige jongen uit Den Bosch opgepakt als verdachte. De twee hadden contact met elkaar via social media.



Vermissing

Het 14-jarige meisje had donderdag 1 juni rond drie uur afgesproken met vrienden bij een skateparkje naast de rotonde op de Bikkersweg-Westsingelen in Bunschoten. Bij dat skateparkje is ze nooit aangekomen. Toen ze net vermist was, waren er aanwijzingen dat ze samen met iemand ergens verbleef. Daarom was er ook niet meteen een Amber-alert.



De verdachte

De verdachte is een 16-jarige jongen uit Den Bosch. Hij volgde een vmbo-opleiding aan het Maerlant in diezelfde stad. Hij was niet bekend bij Jeugdzorg of de politie.