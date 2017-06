Nepagenten troggelen geld en sieraden af van bejaarden

BREDA - Justitie heeft in hoger beroep vijf jaar en vier jaar plus acht maanden cel geëist tegen twee mannen die zich voordeden als agenten en zich schuldig maakten aan babbeltrucs. Met valse politiepassen en een goed verhaal belde het duo bij een aantal woningen aan van kwetsbare ouderen in onder meer Breda, Oosterhout, Roosendaal en Waalwijk.

Dat gebeurde in 2015. De mannen van toen 43 en 52 jaar lichtten de slachtoffers op voor tienduizenden euro’s. De bewoners werd wijsgemaakt dat hun woning op een inbrekerslijst zou staan.



Dit zou blijken uit een onderzoek naar woninginbrekers en criminelen in de gevangenis die de adressen van de slachtoffers in hun bezit hadden. De agenten vroegen de ouderen om hun waardevolle spullen en kluis, zodat daar in het kader van het onderzoek een foto van kon worden gemaakt.

Beroofd van hun vrijheid

Nietsvermoedend gaven de slachtoffers sieraden en geld af. De verdachten hebben zo grote hoeveelheden goud, sieraden, horloges en geldbedragen afhandig gemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie doen alleen onvoorwaardelijke celstraffen recht aan de ernst van de feiten. ‘Bij alle slachtoffers is de schok enorm geweest, het verdriet om het verlies van de tastbare herinneringen aan hun dierbaren groot, maar ze zijn ook beroofd van hun vrijheid en hun gevoel van veiligheid.’

De eis is dezelfde als eerder door de rechtbank is geëist. Uitspraak in de zaak is over twee weken.