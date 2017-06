Van Gogh Europe lokt bezoekers met filmpjes naar Zundert, Nuenen en Etten-Leur

EINDHOVEN - Dertig Europese Van Goghinstellingen zijn donderdag begonnen met een promotieactie op de sociale media. Het Van Goghmuseum heeft via Facebook het eerste filmpje van #followvangogh gepubliceerd. Van Gogh Europe hoopt mensen aanmoedigen om Van Goghlokaties te bezoeken en daarvan filmpjes op facebook te zetten.

Dertig Van Goghinstellingen in Nederland, Belgie en Frankrijk werken sinds kort samen. Ze willen toeristen zo ver krijgen dat ze niet alleen naar de grote musea gaan maar ook naar allerlei andere plaatsen uit het leven van de schilder. #followvangogh is de eerste gezamenlijke actie.





Het sfeervolle filmpje van het Van Goghmuseum gaat over een groep vrienden die samen Brabantse plekken uit het leven van Van Gogh opzoeken. Er komen nog drie andere filmpjes; ze worden om de week online gezet. De bedenkers van de actie hopen dat ook andere mensen filmpjes online gaan zetten over Van Goghplekken die ze hebben bezocht.In Brabant doen Van Gogh Brabant , het Noordbrabants Museum en Van Goghinstellingen in Zundert, Etten-Leur, Tilburg en Nuenen mee aan de actie. Opvallend is dat de organisaties ook reclame maken voor elkaar.