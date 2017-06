Groots met een zachte G van Guus Meeuwis weer bijna van start

EINDHOVEN - Voor de twaalfde keer staat Guus Meeuwis donderdagavond weer klaar voor een reeks concerten in het Philips Stadion. Douwe Bob is special guest en opent het concert donderdag. De zanger is aan het einde van de middag al helemaal klaar voor Groots met een zachte G.

De zanger kon donderdagmiddag al niet meer wachten. Op Facebook plaatste Guus Meeuwis een foto van zichzelf wachtend in een reuzenrad op het Plein van de hemelse voorpret met daarbij de tekst: 'Ik ben niet zo goed in wachten'. Op het plein kan iedereen alvast in de stemming komen voor het feest losbarst in het stadion. Ook in het centrum van Eindhoven is het al vroeg gezellig.



Douwe Bob was voorafgaand aan zijn optreden nog gewoon lekker een potje Jenga aan het spelen. Van al te veel spanning leek bij de zanger in ieder geval geen sprake.Het publiek is 's middags ook al helemaal klaar voor het concert. Kim vertelt op Twitter dat ze zelfs twee keer gaat dit weekend. Rond vijf uur in de middag staan er al zeker twintig mensen voor het hek te wachten. Die willen heel graag als eerste naar binnen.Dat de beveiliging dit jaar is opgeschaald , mag de pret niet drukken. Afgelopen week stond de zanger nog voor het eerst op Pinkpop, maar nu is hij weer klaar voor zijn ‘thuiswedstrijden’. Tot en met zondag kunnen duizenden bezoekers nog genieten van de concerten. Er worden in totaal 170.000 mensen verwacht.Bijzonder aan deze reeks is dat er een mystery guest op het podium zal verschijnen. De zanger weet zelf niet wie dat is en dat blijft zo totdat deze persoon daadwerkelijk op het podium verschijnt.