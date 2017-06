Artemis terug uit Londen met nominatie voor theaterprijs

DEN BOSCH - Het Bosch theatergezelschap Artemis is van een korte tournee in Londen teruggekomen met een nominatie voor een 'Offie', een prijs voor voorstellingen in 80 kleinere theaters in de Britse hoofdstad. Artemis ging naar het Londense Unicorn-theater met The Man who Knows it all' met René van 't Hof in de hoofdrol. De voorstelling van regisseur Jetse Batelaan kreeg in Nederland ook al veel goed recensies.

De naam 'Offie' voor de prijs komt van de uitdrukking 'Off-West End", letterlijk 'níet op het West-End', het deel van Londen waar grote theaters vaak jarenlang enorme produkties laten zien.





René van 't Hof speelt in de voorstelling een man die alles denkt te weten maar die het uiteindelijk aflegt tegen de kinderen uit het publiek. In Engelse recensies werd de link gelegd naar de actualiteit van de Engelse verkiezingen op donderdag. ook bij verkiezingen is het goed op te letten voor mensen die denken alles al te weten.Of Artemis echt een 'Offie' krijgt, is nog even afwachten. De jury maakt pas in 2018 bekend wie er gewonnen hebben.