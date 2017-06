Sam Oomen verdedigt witte trui met succes in vijfde etappe Dauphiné

MÂCON - Sam Oomen heeft donderdag met succes zijn witte trui verdedigd in het Critérium du Dauphiné. De 21-jarige Tilburger kwam in de 175,5 kilometer lange rit van La Tour-de-Salvagny naar Mâcon niet in de problemen.

Woensdag nam het talent de leiding in het jongerenklassement. In dat klassement heeft hij zeven seconden voorsprong op Fransman Pierre Latour en dertien seconden op de Brit Simon Yates.



In het algemeent klassement staat Oomen op de negende plek.



De 34-jarige Stef Clement uit Made staat in het algemeen klassement nog altijd op de vierde positie, op 55 seconden van leider Thomas de Gendt.