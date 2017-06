Hoogopgeleide Brabanders keren zich af van laagopgeleiden

EINDHOVEN - De tweedeling in de maatschappij komt mede omdat hoogopgeleiden steeds meer afstand nemen van laagopgeleiden. Die mening gaat al een tijdje rond in wetenschapskringen. Dat is nu ook een conclusie in het rapport “Proef het Verschil” van het instituut BrabantKennis. Dat deed onderzoek naar de verschillen tussen Brabanders.

“Hoogopgeleiden lijken zich steeds meer “vrijwillig op te sluiten” in wijken van hun voorkeur, op gepaste afstand van laagopgeleiden, minderheden en kwetsbare groepen die noodgedwongen in de oude en arme wijken samenklitten. Zo ontstaan parallelle werelden en groeit de segregatie”, aldus staat in het rapport van BrabantKennis.



Tradities en rituelen

Eén van de adviezen is buurtvoorzieningen en tradities, rituelen en evenementen in stand te houden. “We moeten ze koesteren en stimuleren. Zo kan de ontmoeting tussen verschillende groepen een positieve en verrijkende interactie worden”, zo staat in het rapport te lezen.



BrabantKennis heeft een jaar lang gezocht naar de verschillen tussen Brabanders onderling. Die wijken nauwelijks af van de landelijke tendens. Ze worden alleen niet meer veroorzaakt door de verzuiling maar door de manier waarop mensen omgaan met globalisering, multiculturele samenleving en Europese eenwording.



Leer ze filosoferen

Hoogopgeleiden doen het in die veranderende wereld beter dan laagopgeleiden. Of zoals de onderzoekers schrijven: “Er is nog nooit een betere tijd geweest voor mensen met een speciaal talent of een goede opleiding. Maar tegelijk is er nooit een slechtere tijd geweest voor mensen met gewone “skills” en minder goede opleidingen”.



In het rapport wordt er voor gepleit mensen voor te bereiden op de steeds ingewikkelder wordende kennis- en netwerksamenleving. “Leer ze skills die ze in het dagelijks leven nodig hebben: netwerken, filosoferen, debatteren, maken en techniek doorgronden”, is het advies van BrabantKennis.



Stad en platteland

In Brabant worden verschillen nogal eens toegespitst op stad en platteland, terwijl de meeste Brabanders in middelgrote steden woont. “Etten-Leur: dat is Brabant!” schrijven de mensen van BrabantKennis.



De overheid heeft volgens de onderzoekers veel aandacht voor de onderkant van de samenleving, terwijl de frustratie in het midden zit. “Middeninkomens profiteren het minst van publieke voorzieningen. En dat terwijl de participatie-samenleving juist van de middengroepen het meest vraagt: zorg voor partners en ouders, scholen en verenigingen die meer een beroep op ze doen. Banen in het middensegment staan onder druk”, aldus het rapport.