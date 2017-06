'Vliegbasis Volkel volgde de regels niet'

VOLKEL - Vliegbasis Volkel heeft bij het toelaten van de 19-jarige veroordeelde Syriëganger Waïl El A. als werknemer de regels niet goed nageleefd. Dat schrijft Minister Jeanine Hennis van Defensie donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De Syriëganger werd in mei opgepakt op luchtmachtbasis Volkel, bleek toen uit onderzoek van RTL Nieuws. De man werkte op de vliegbasis. Hij viel op omdat hij 'selfies' maakte met F16's.



El A. was op het laatste moment ingevallen voor een zieke in een werkploeg die graafwerkzaamheden deed en was niet vooraf aangemeld. De procedures schrijven dan voor dat er overleg plaatsvindt tussen de bewaking en een luchtmachtfunctionaris. Maar dat is niet gebeurd. El A. werd toegelaten na contact met de voorman en het overhandigen van zijn identiteitsbewijs.



Celstraf

Waïl El A. kreeg twee jaar celstraf opgelegd, nadat hij in 2015 afreisde naar de Turks-Syrische grens om zich aan te sluiten bij een terreurorganisatie. Het Openbaar Ministerie zegt geen aanwijzingen te hebben dat de man zich schuldig maakte aan een strafbaar feit.



Naar aanleiding van het incident met A. houdt minister Hennis de procedures op militaire tereinen in heel Nederland grondig tegen het licht.



