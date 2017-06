Eierwinkeltje van Jo (87) vervangen door automaat

REUSEL - 'Een ei hoort erbij', zeggen ze wel eens en vers van de boer zijn ze nog het lekkerst. Dat weten ze ook in Reusel, want daar worden ze al 63 jaar verkocht aan huis bij Jo van den Borne. Daar komt nu een einde aan: Jo is gevallen en nu staat er een eierautomaat.

Sinds 1954 verkocht Jo eieren in het winkeltje aan huis. Ze is nu 87 en na een valpartij een paar weken geleden besefte ze dat het tijd werd om te stoppen.



"D'r staat nu een eierautomaat", vertelt ze. "Dat is heel anders, ik zal het zeker missen."



Het was altijd de zoete inval bij Jo, die eigenlijk door iedereen in Reusel 'oma' wordt genoemd. Op een gewone dag kwamen er gerust vijftig klanten binnen."Allemaal lieve klanten. Ik heb nooit moeite met iemand gehad en er komen veel verschillende mensen binnen. En ja, dan ben je inderdaad altijd op de hoogte van de laatste roddels", vertelt ze lachend.Eieren verkopen ze nog steeds bij Van den Borne. Jo en haar man begonnen het bedrijf ooit met honderdtwintig kippen. Inmiddels is het in handen van de kleinzoon en die heeft er tachtigduizend.Die leggen natuurlijk genoeg eieren om de nieuwe automaat te vullen. Klanten kunnen dus nog steeds verse eieren komen halen.Het winkeltje blijft nog wel open voor de ouderen die iets minder goed met de automaat om kunnen gaan. Ook voor speciale klanten, die komen naast eieren ook een bak koffie halen.