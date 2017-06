Pinautomaat verdwijnt in Rosmalen: pandeigenaren bang voor plofkraak

ROSMALEN - De pinautomaat van de ABN-Amro aan de Dorpsstraat in Rosmalen sluit per 26 juni. De eigenaar van het pand waar de pinautomaat nu zit wilde het huurcontract niet verlengen.

De zoektocht naar een nieuw pand liep op niets uit, onder andere omdat pandeigenaren bang zijn voor plofkraken, zo laat een woordvoerder van ABN-Amro weten.



"We begrijpen de zorgen die er zijn en nemen die ook zeker serieus", zegt woordvoerder Jarco de Swart. "Toch denken we dat het goed mogelijk is om op een veilige manier een pinautomaat in Rosmalen te hebben, jammer dus dat dat niet gelukt is."



De Swart benadrukt dat de angst voor plofkraken niet de enige reden is dat de zoektocht naar een nieuwe locatie mislukt is.



Dichstbijzijnde pinautomaat

Bewoners uit de omgeving die bij de ABN-Amro willen pinnen moeten voortaan naar de geldautomaat aan de Sint Teunislaan Den Bosch. De dichtstbijzijnde geldautomaat die ook voor stortingen geschikt is, staat aan de Nieuwstraat in Den Bosch.