Gewonde buschauffeur terug in Nederland na ongeluk met leerlingen in Frankrijk

GELDROP - De gewonde buschauffeur die achter het stuur zat tijdens het ongeluk op de A16 bij Bourbourg in Frankrijk, is weer terug in Nederland. De man ligt nog wel in het ziekenhuis.

Franse media meldden eerder dat er een been geamputeerd zou zijn, maar dit is niet het geval. Volgens een woordvoerder van de busmaatschappij is de man wel ernstig gewond aan zijn voet.



"Die was op meerdere plaatsen gebroken en was er slecht aan toe." Ook op andere plaatsen in het lichaam heeft de man botbreuken.



Vrachtwagen

Donderdag 1 juni reed de bus tegen een vrachtwagen aan op de snelweg A16 bij het Franse Bourbourg. De bus met daarin scholieren van het Strabrecht College uit Geldrop was op weg naar London. Het vermoeden is dat de chauffeur van de vrachtwagen in slaap viel, wakker schrok en op de rem trapte. De buschauffeur kon de vrachtwagen niet meer ontwijken en knalde er boven op.



Zeventien inzittenden raakten gewond. Een leraar brak zijn heup en moest hiervoor geopereerd worden. Toch was iedereen al weer in Nederland behalve de chauffeur.



Veel indruk

Het ongeluk maakte veel indruk op de leerlingen. Een vader vertelde dat na het ongeluk sommige leerlingen compleet in shock waren. "Ze staarden maar wat voor zich uit", zei de vader kort na het ongeval.