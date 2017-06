Openingsdata Hudson's Bay in Brabant zijn bekend

Zo komt Hudson's Bay in Tilburg eruit te zien. (Foto: architectenbureau Rijnboutt)

BREDA - Dat de Canadese winkelketen Hudson's Bay naar Brabant kwam, wisten we al. Maar nu weten we ook wanneer: de vestiging in Breda gaat 31 augustus open. Tilburg en Den Bosch zijn 21 september aan de beurt. De drie zijn onderdeel van een reeks van tien winkels die vanaf augustus door heel Nederland opengaan.

Het Canadese bedrijf Hudson’s Bay kondigde zijn komst naar Nederland vorig jaar mei aan. Het gaat om een hippere soort V&D, maar qua prijs zit het assortiment onder de Bijenkorf. Opvallend is dat veel vestigingen voornamelijk in oude panden van het failliete V&D komen.



Personeel gezocht

Naast het verbouwen van de panden is Hudson’s Bay op dit moment druk bezig met het zoeken naar personeel. De komende maanden worden er 1800 medewerkers aangenomen.