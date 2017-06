'Ik wil zien wat voor kleding hij droeg', MH17-nabestaande kijkt uit naar beelden Schiphol

HELMOND - "Ik wil zien hoe hij daar heeft ingecheckt. Wat hij voor kleding aan had. De laatste beelden dat hij nog in leven was." Joyce de Roo verloor haar vader bij de rampvlucht MH17 van Malaysia Airlines. Ze kreeg donderdag eindelijk te horen dat ze de camerabeelden van haar vader in de laatste momenten van zijn leven mag zien.

"Ik vind het gewoon fijn om te zien hoe hij vertrokken is", vertelt Joyce in Brabant Nieuws. Haar vader Joop uit Helmond was op 17 juli 2014 op weg naar Bali. Zoals hij dat regelmatig deed. "Ik weet dat hij altijd als één van de eersten aan de incheckbalie stond en dat het dan nog absoluut niet druk is. Dus ik ga er vanuit dat hij duidelijk op de beelden zal staan", zegt Joyce.



Openbaar Ministerie

De nabestaanden probeerden al bijna drie jaar inzage te krijgen in de laatste bewegende beelden van de slachtoffers. De beelden, die zijn gemaakt door 34 bewakingscamera's in de vertrekhal en lounge van Schiphol, zijn in bezit van het Openbaar Ministerie.



Het ministerie van Veiligheid en Justitie liet donderdag in overleg met het bestuur van Stichting Vliegramp MH17 weten dat nabestaanden van de slachtoffers de laatste camerabeelden van hun dierbaren, voor vertrek op Schiphol, toch mogen bekijken.



Troost

Het zien van de beelden geeft voor sommige nabestaanden misschien wat rust, of afsluiting. Joyce weet niet of dat ook voor haar geldt. "Het sleept eigenlijk nog steeds door."



Bij de ramp met vlucht MH17 kwamen 193 Nederlanders om het leven. Vijftig van hen kwamen uit Brabant