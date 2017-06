Man toont zijn rijbewijs aan agent, met een zak speed

GELDROP - Een man uit Den Bosch is donderdagochtend in Geldrop op een wel hele bijzondere manier aangehouden voor het bezit van harddrugs. Tijdens een controle aan de Nuenenseweg werd de automobilist aan de kant gezet. Wat volgde was volgens de politie een 'onhandige' actie.

De Bosschenaar droeg geen autogordel en gedroeg zich volgens de politie wat vreemd toen de agent naar de man liep om zijn rijbewijs te controleren. Tijdens het overhandigen van het rijbewijs was de bestuurder vergeten dat hij bij het rijbewijs een zakje met drugs had bewaard.



Bij het overhandigen van zijn rijbewijs liet de man het zakje op de grond vallen voor de voeten van de agent. Even later werd nog een tweede zak gevonden. Het ging in totaal om zo'n tien gram speed. Hiervoor is een proces verbaal opgemaakt.



'Niet handig'

De man moet ook voor de rechter verschijnen. De politie heeft op facebook laten weten dat 'hij dan zijn portemonnee beter thuis kan laten'. De politie Geldrop-Mierlo waarschuwt dan ook: "Harddrugs bewaren bij je rijbewijs is niet handig."