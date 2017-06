Haringvlietbrug richting Rotterdam vanaf 22.00 uur dicht, Rijkswaterstaat doet extra controle

WILLEMSTAD - Rijkswaterstaat voert donderdagavond extra controles uit op de Haringvlietbrug bij Willemstad. Alle voegovergangen van brug worden geïnspecteerd naar aanleiding van het brugdeel dat woensdagmiddag losraakte. Vanaf tien uur is de A29 richting Rotterdam bij de Haringvlietbrug afgesloten.

De werkzaamheden duren tot vijf uur vrijdagochtend. Tijdens de werkzaamheden mag er op de Haringvlietbrug richting het zuiden maximaal zeventig kilometer per uur worden gereden.



De Haringvlietbrug was woensdagochtend korte tijd helemaal afgesloten door het losgeraakte brugdeel en meerde ongelukken. Een stalen plaat (voegovergang) in het wegdek van de brug in de snelweg A29 liet los en kwam tegen twee auto's. Eén persoon raakte gewond. Vanwege onderzoek van Rijkswaterstaat was de hele dag één rijstrook dicht.



