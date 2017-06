Politieman Ferry Bakx herdacht bij nationaal monument

WARNSVELD - Bij het nationaal monument voor omgekomen politiemensen is Ferry Bakx uit Rijsbergen herdacht. Bakx werd vorig jaar zomer doodgeschoten bij een roofoverval op Bonaire.

Ferry werkte daar als agent en zat daarvoor bij de eenheid Zeeland-West-Brabant. De man die hem doodschoot is woensdag veroordeeld tot 19 jaar cel



Drama

"Ook al staan we daar voortdurend niet bij stil, we weten dat elke dienst kan eindigen in een drama", zei korpschef Akerboom over Ferry: "terwijl hij de gemeenschap probeerde te beschermen. (..) De tranen van de nabestaanden zijn eveneens onze tranen".



Secretaris-generaal Riedstra van Veiligheid en Justitie roemde in een toespraak Ferry's inzet en die van een Haagse collega die begin dit jaar verongelukte. "Twee uitstekende, plichtsgetrouwe politiemensen, in de kracht van hun leven, abrupt weggerukt uit hun kring van dierbaren."





Het monument voor omgekomen politiemensen staat in Warnsveld in Gelderland. Het heet officieel De Tuin van Bezinning. Er is daar sinds 2006 een jaarlijkse herdenking.Ongeveer 160 gegraveerde namen zijn er terug te vinden in de grond langs de paden en in een speciaal digitaal boek. Het zijn mannen en vrouwen die sinds 1946 (toen de rijkspolitie werd opgericht) tijdens hun werk stierven door geweld en ongelukken.Er staan ook Brabantse agenten tussen, onder wie agent Kusters (36) uit Bladel die op de snelweg bij Geldrop in 2000 zwaar gewond raakte door een joyrider en korte tijd later overleed.Ruim 160 namen staan op het monument. Maar Ferry's naam niet. Hij viel onder het korps Caribisch Nederland en niet onder de Nederlandse politie. Daar is discussie over en daarom onderzoekt minister Blok of dat in 2018 beter kan.De secretaris-generaal zei op de herdenking over Ferry en het korps in het Caribisch gebied: "Ook zijn offer verdient een passende herdenking. We willen komen tot een waardige vorm om ook hen te herdenken."