Burgemeester Noordanus wil honk Satudarah in Tilburg sluiten

TILBURG - Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg wil het honk van motorclub Satudarah aan de Zevenheuvelenweg zes weken sluiten. Dat blijkt uit een brief van de burgemeester aan de exploitant van het café genaamd Drinks & Dance. Aanleiding is de vondst van messen en harddrugs bij een politie-inval in het pand afgelopen maart.

Volgens de burgervader levert het open blijven van de horecagelegenheid gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Het honk zou vrijdagmiddag vanaf twaalf uur dicht moeten zijn.



De exploitant is het niet eens met de sluiting en spant een kort geding aan tegen de gemeente. Volgens de beheerder kan het café niets doen aan wapen- of drugs bezit van haar bezoekers. Er zou een bord hangen voor de deur van Drinks & Dance waarop staat dat dit verboden is. Ook acht de café-eigenaar niet bewezen dat de harddrugs in het pand aan de Zevenheuvelenweg zijn gebruikt. Het kort geding dient vrijdagochtend bij de rechtbank in Breda.



Inval

Tijdens de grootschalige politie-inval op 24 maart werden een stiletto en een zogenoemd creditcardmes gevonden. Ook werden twintig zaktjes met restanten cocaïne aangetroffen in het honk.



Burgemeester Noordanus zei kort na de politie-actie in maart op een conferentie met Brabantse burgemeesters over de bestrijding van criminaliteit al dat hij het pand aan de Zevenheuvelenweg wilde sluiten. "De motorclub gaat de stad uit. De vraag is alleen nog wanneer", zei Noordanus toen.