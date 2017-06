Brabantse Energieakkoord is aardig op scheut, maar mag nog wel wat harder groeien

EINDHOVEN - In 2015 sloegen in Parijs tweehonderd landen de handen ineen om een serieuze poging te ondernemen om de verdere opwarming van de aarde te stoppen. Het was de opmaat voor het klimaatakkoord dat in 2016 in New York werd ondertekend. Ook in Brabant werd een Energieakkoord opgesteld met grote ambities voor 2020. Wat is de stand van zaken van de Brabantse versie van het klimaatakkoord?

“We gaan de goede kant op met het Brabants Energieakkoord”, zegt Michael van Hulst van de Regionale Energie Strategie West-Brabant in het tv-programma Booming Brabant. Voor een succesvolle uitvoering van het Brabants Energieakkoord moeten voor 2020 ongeveer 40.000 woningen energieneutraal zijn, rijden er 100.000 elektrische voertuigen op de Brabantse wegen en is 14 procent van het energieverbruik op een duurzame manier opgewekt. Het energieakkoord moet op termijn ook nog eens 5000 banen opleveren, waarvan de helft in 2020.



Stagnatie

“Eerlijk gezegd hadden we gehoopt dat we al iets verder zouden zijn met de realisatie van onze ambities”, erkent Van Hulst. “Voor de energieneutrale woningen moeten we bijvoorbeeld nog een goede oplossing vinden voor de financiering van de bouw. Niet iedereen kan het bekostigen. We zullen aan de ene kant producten moeten verzinnen die comfortabel zijn, maar aan de andere kant ook betaalbaar voor de gebruiker.”



Innovatie en doorontwikkeling

Met de toename van elektrische voertuigen in Brabant wil het nog echt niet vlotten. Van Hulst: “Van de 12 miljoen voertuigen in Nederland zijn er in totaal 100.000 volledig elektrisch of hybride. Ongeveer acht procent daarvan rijdt in Brabant. Dat is vrij marginaal. Maar dat heeft ook te maken met het wegvallen van belatingmaatregelen. De komende tien jaar willen we groeien naar 100.000 elektrische voertuigen in Brabant.” En dat gaat volgens Van Hulst ook lukken. “Door innovatie en doorontwikkelingen komen er de komende vijf jaar veel modellen op de markt die aantrekkelijker en beter te financieren zijn voor de consument.”



Van Hulst: “Voor het gebruik van duurzame energie wordt zondag 18 juni in Breda een mooie stap gezet met de opening van Zonnewijde, een veld voor zonnepanelen. “Een mooi voorbeeld van samenwerking. Bewoners investeren in zonnepanelen om op die manier samen duurzame energie op te wekken.”



Lees alles over de Brabantse economie en 'Booming Brabant' op omroepbrabant.nl/boomingbrabant. 'Booming Brabant' is ook te bekijken Uitzending Gemist. Ook op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant is het wekelijkse businessprogramma te zien.