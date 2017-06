Auto rijdt in groot gat in wegdek dat ontstond door lek in de waterleiding

DEN BOSCH - Een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag in een groot gat gereden in het wegdek bij de Eerste Slagen in Den Bosch. Dit gebeurde rond kwart voor een.

Het gat was ontstaan door een groot lek in de waterleiding. Doordat er een laag water op de weg stond, merkte de bestuurder van de auto het gat te laat op. De man kon na het ongeluk zelf de auto te verlaten. Daarna kon hij zijn vrouw uit de auto helpen.



Anderhalve meter diep

Het gat was zo'n anderhalve meter diep. Nadat de auto door een bergingsbedrijf was getakeld, begon Brabant Water met het afsluiten van de waterleiding. Na het wegpompen van het water begonnen de reparatiewerkzaamheden aan het wegdek.



Waardoor het lek in de waterleiding ontstond, is niet bekend.