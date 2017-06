'Zaak Savannah is complex', mogelijk nog meer aanhoudingen na 16-jarige Bosschenaar

DEN BOSCH - Justitie verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen in de zaak rond de dood van het 14-jarige meisje Savannah uit Bunschoten. Dat zei hoofdofficier Jet Hoogendijk donderdagavond in het tv-programma Jinek. Eerder werd een 16-jarige jongen uit Den Bosch aangehouden.

De voorlopige hechtenis van de zestienjarige Bosschenaar is donderdag met twee weken verlengd.



Geen verband met zaak Romy

Savannah verdween donderdag 1 juni. Haar lichaam werd zondag gevonden in een sloot bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten.



In diezelfde periode verdween in dezelfde omgeving ook de veertienjarige Romy uit Hoevelaken. Ook zij werd dood teruggevonden in een sloot, maar volgens justitie zijn er geen aanwijzingen dat de zaken verband houden met elkaar.



Ontbrekende puzzelstukje

"De zaak-Savannah is complexer, ingewikkeld en verloopt minder voortvarend dan die van Romy'', vertelde Hoogendijk, die aangaf dat tips nog altijd zeer welkom zijn. "We hebben er al veel en daar zitten goeie tips tussen. Alles vanaf donderdagavond kan het ontbrekende puzzelstukje zijn dat dient om de wereld een beetje beter te krijgen.''