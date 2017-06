Voor miljoenen gesjoemeld met vastgoed? Kopstukken Laurentius definitief voor de rechter

BREDA - Er komt definitief een strafzaak tegen de kopstukken in de grote fraudezaak rond Laurentius. De voormalige topman van de Bredase woningcorporatie Walter Vermeulen en zijn zakenpartner Wim Snoeren staan in december voor de rechter.

Dat meldt BN DeStem vrijdag. Het duo wordt ervan verdacht voor miljoenen euro’s met vastgoed te hebben gesjoemeld.



Fraudezaak

De fraudezaak rond de Bredase corporatie Laurentius is volgens het OM nu echt rond. De twee verdachten, oud-directeur Walter Vermeulen en diens zakenpartner Wim Snoeren moeten zich in december voor de rechter verantwoorden. De derde verdachte in deze zaak, oud-ROC West-Brabant-topman Pierre Peeters, is inmiddels overleden. De aanklacht tegen hem is daarmee komen te vervallen.



Justitie verdenkt Vermeulen ervan zijn voormalige werkgever voor miljoenen euro’s te hebben benadeeld met frauduleuze transacties. In een eerdere regiezitting ging het OM uit van een officieel schadebedrag van 4,4 miljoen.



De besmette transacties betreffen woningbouwprojecten in Breda, Sint Maartensdijk en Terneuzen. Snoeren en Peeters zouden daarbij direct betrokken zijn geweest.