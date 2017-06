Onweersbuien met harde windstoten, hagel en regen: code geel afgegeven

EINDHOVEN - Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien met harde windstoten. De windstoten kunnen snelheden van zestig tot zeventig kilometer per uur halen. Er is voor de hele ochtend code geel afgegeven.

Het weerinstituut meldt dat er kans is op blikseminslag en hagel. Het is verstandig om open gebied en water te mijden en niet onder bomen te schuilen. Ook wordt aangeraden om weerberichten en waarschuwingen in de gaten te houden.

Code geel geldt tot ongeveer het middaguur. De zwaarste buien trekken naar het oosten en verlaten vanuit daar het land.

Zonnig weekend

Het weer klaart dit weekend op. Het wordt zonnig en op veel plaatsen 25 tot 27 graden.