'Hirving Lozano naar PSV via constructie met Manchester City'

EINDHOVEN - Volgens de Mexicaanse tv-zender Univision heeft PSV de Mexicaanse aanvaller Herving Lozano binnen. Hij zou overkomen van het Mexicaanse CF Pachuca.

Volgens Univision heeft PSV voor het binnenhalen van de 21-jarige aanvaller een constructie opgezet met de Engelse topclub Manchester City. PSV zou een deel van de transfersom betalen. De international zou twee jaar in Eindhoven worden gestald.



PSV bevestigt de transfer niet. Een woordvoerder laat weten dat de club 'niet over lopende transferzaken' praat.



Verlanglijstje

Lozano stond al langer op het verlanglijstje van PSV, maar ook andere clubs hadden hun oog laten vallen op de vleugelaanvaller. Onder meer Celta de Vigo en Real Sociedad zouden interesse hebben getoond.



Lozano maakte in 2015 indruk met het Mexicaans elftal voor spelers tot 20 jaar. Dat won toen het CONCACAF-kampioenschap voor landen uit Noord- en Midden-Amerika. De rechtsbuiten scoorde vijf keer in vijf wedstrijden, werd hiermee gedeeld topscorer en hij werd opgenomen in het elftal met de beste spelers van het toernooi.