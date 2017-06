Ramkraak met gestolen auto op een juwelierszaak in Sleeuwijk

SLEEUWIJK - Op een juwelierszaak aan de Nieuwe Es in Sleeuwijk is donderdagnacht een ramkraak gepleegd. De daders ramden met een gestolen auto de pui van de winkel.

Bij de ramkraak zijn sieraden buitgemaakt. De daders lieten de gestolen auto achter en gingen er met een andere auto vandoor. Volgens een getuige zou het om vier daders gaan.



De ramkraak vond rond twee uur plaats. Bij de winkel is een flinke ravage aangericht. De auto waarmee de pui is geramd, is enkele maanden geleden gestolen bij woninginbraak.



De politie heeft de auto meegenomen voor nader onderzoek.