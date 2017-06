Waarom zou je in een droogtrommel kruipen? Omdat het kan! [VIDEO]

STEENBERGEN - Een filmpje uit de categorie: niet thuis proberen. Acteur Nasrdin Dchar uit Steenbergen kroop in een droogtrommel en plaatste daar donderdagavond een video van op Facebook met de toelichting: 'Het kan gewoon'.

De actie van de 38-jarige Dchar heeft waarschijnlijk te maken met de opnames van zijn nieuwe film 'Gek van Oranje'. Wonderbaarlijk genoeg past hij helemaal in de droger en stapt hij er ook vrij gemakkelijk uit.



De film 'Gek van Oranje' draait in 2018 in de bioscopen en gaat over de Nederlandse voetbalgekte tijdens het WK van 2010, dat toen in Zuid-Afrika werd gespeeld.