400 handtekeningen verzameld voor terugkeer schooldirecteuren, maar toch niet aangeboden

GELDROP - Ouders van leerlingen van de basisscholen De Regenboog en Beneden Beekloop in Geldrop hebben handtekeningen verzameld om de directeuren Rita van der Werf en Harold Jacobs terug te krijgen. Ze bieden de 400 krabbels alleen toch niet aan. Het bestuur van scholengroep Het Nut wilde dat ze de petitie kwamen brengen, maar dit zagen de ouders niet zitten. Zij wilden de handtekeningen op school overhandigen.

De ouders hebben geen vertrouwen meer in de leiding, omdat de schooldirecteuren al elf weken thuis zitten omdat ze een conflict hebben met de bestuursvoorzitter van de scholengroep. Ze zijn bang dat er niks met de petitie wordt gedaan als ze die naar het kantoor van het bestuur komen brengen.



'Doe iets met signaal'

Het bestuur zou de handtekeningen op deze manier makkelijker naast zich neer kunnen leggen, denken de ouders. Omdat er op school meer getuigen bij zijn, wilden de ouders het daar doen. “Wel maakt de petitie duidelijk dat we geen vertrouwen meer hebben”, aldus een ouder. Ze roept het bestuur en de raad van toezicht daarom op wel iets met het signaal' te doen.



Schooldirecteur Jacobs stuurde samen met collega Rita van der Werf van De Regenboog en 14 leerkrachten een brief naar het bestuur waarin ze kritiek uitten. Ivon de Wilde, het enige lid van het 'eenkoppige bestuur', zou zorgen voor een angstcultuur. Daarop werd de directeur 'vrijgesteld van zijn werk'. Ook Van der Werf zit thuis.



'Traag traject'

Er loopt bemiddelingstraject gestart, maar daar is nog niks uitgekomen. Volgens een woordvoerder van het bestuur duurt het langer dan verwacht.



De ouders zijn ook boos over een brief die ze hebben ontvangen van de Raad van Toezicht. Daarin wordt geschreven dat het slechts om een kleine groep ouders gaat, die geen vertrouwen meer heeft. "We hebben ruim 400 handtekeningen ingezameld, dat is 70 procent van de gezinnen," zegt een ouder. "Dat is geen kleine groep, zoals het bestuur denkt."