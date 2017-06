Limburg wil grens sluiten voor Brabantse boeren

EINDHOVEN - Brabantse boeren zijn niet langer welkom in Limburg. De provincie wil niet dat ze de grens oversteken en zich daar gaan vestigen. Dit zouden ze kunnen doen vanwege de strengere regels voor de intensieve veehouderij in Brabant.

Als enige regio in ons land roept Brabant een halt toe aan de verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij. Limburg vreest voor 'vluchtgedrag'.



In een brief aan staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken dringt het Interprovinciaal Overleg (IPO) erop aan een scherpe lijn te trekken tussen Limburg en Brabant waar het gaat om het verplaatsen van de intensieve veehouderij.



'Niet meer verplaatsen'

Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg vallen binnen eenzelfde 'compartiment' waarbinnen verplaatsing van intensieve veeteelt mogelijk is. Als het aan Limburg ligt wordt deze grens met Brabant gesloten.



Een beter milieu in Brabant mag niet ten koste van Limburg gaan, aldus de Limburgse gedeputeerde Hubert Mackus.