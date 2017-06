Brabant bierbrouwprovincie van Nederland: 4 brouwerijen per 100.000 inwoners

EINDHOVEN - Brabant mag zich de nieuwe bierbrouwprovincie van Nederland noemen. Het zuiden heeft het stokje overgenomen van Noord-Holland. Met vier bierbrouwers per 100.000 inwoners staat Brabant nu bovenaan. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van LocalFocus.

Naast grote namen als Bavaria (in Lieshout) en Dommelsch (in Dommelen) met een eigen brouwerij zijn er ook genoeg kleinere brouwerijen in het Brabantse. Het aantal bierbrouwers in de provincie nam het afgelopen jaar toe met twintig procent: van 84 brouwerijen in 2016 naar 101 brouwerijen dit jaar.



In heel Nederland zijn er zeker 488 bierbrouwers en brouwerijhuurders actief. Dat zijn er 66 meer dan een jaar geleden.