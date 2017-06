Agent sleurt bestuurster uit auto omdat ze inreed op vrouw na sportschoolruzie

ROOSENDAAL - Een agent heeft tijdens een vrije middag een 29-jarige vrouw uit Roosendaal uit de auto gesleurd en aangehouden. De bestuurster reed donderdag in op een plaatsgenote. De automobiliste had in een sportschool ruzie gekregen met de 33-jarige vrouw en besloot buiten op haar in te rijden.

De agent had het tweetal in de sportschool al uit elkaar gehaald, maar de ruzie ging op straat verder. De politieman kwam ook daar samen met een omstander tussenbeide. Nadat de vrouw uit de auto werd gesleurd, is ze naar het politiebureau gebracht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.



Boete

Het is niet bekend wat voor verwondingen de 33-jarige vrouw heeft. Zij heeft van de politie een boete gekregen voor het verstoren van de openbare orde. Waarover de twee vrouwen ruzie hadden, is niet bekend.



De 33-jarige vrouw heeft volgens de politie geen aangifte gedaan tegen de automobiliste. Het is niet duidelijk waarom niet.