'Satudarah-café' hoeft niet dicht van rechter

TILBURG - Café Drinks & Dance aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg hoeft de deuren niet met ingang van deze vrijdagmiddag zes weken te sluiten, zoals burgemeester Peter Noordanus wilde. Aanleiding voor zijn voornemen was de vondst van messen en harddrugs tijdens een politie-inval in het pand afgelopen maart. Volgens de gemeente zou de zaak een 'Satudarah-honk' zijn.

De exploitante probeerde sluiting te voorkomen door een rechtszaak aan te spannen tegen het voornemen van burgemeester Peter Noordanus. De rechter besloot het besluit van de gemeente vrijdagochtend te schorsen.



'Voor iedereen toegankelijk'

De exploitante van Drinks & Dance benadrukte tijdens het kort geding dat haar zaak 'geen clubhuis van Satudarah' is. "Leden van de motorclub komen er wel regelmatig. Maar mijn partycentrum is voor iedereen toegankelijk, ook op de vaste avond in de week dat de leden van Satudarah er zijn."



Volgens de exploitante controleert ze sinds inval in maart - waarbij een stiletto , een zogenoemd creditcardmes en twintig zakjes met resten cocaïne werden aangetroffen - haar bezoekers 'streng'. Haar advocaat benadrukte ook dat er sinds inval op 24 maart geen incidenten meer zijn geweest in de zaak en dat de vondst van de twintig zakjes cocaïne er niet op wijst dat er grootschalig drugs wordt gebruikt in Drinks&Dance.



Hij vroeg zich af waarom de tent dan nu zes weken dicht zou moeten. Hij noemde de sluiting 'achterhaald'. Volgens de gemeente had de vertraging te maken met het feit dat de gemeente moest wachten op onder meer het politieonderzoek.









Verder vond de gemeente dat er de afgelopen tijd geen toereikende maatregelen waren getroffen. "Een extra rondje door de zaak lopen is niet genoeg." De advocaat van de exploitante wilde van de gemeente weten welke maatregelen er dan nodig zijn. "Willen ze een portier die iedereen fouilleert, dan komt die er."

Volgens de gemeente is zes weken sluiting geen straf. "Dit biedt de tijd om de exploitatie weer op orde te krijgen en maatregelen te treffen."

De advocaat van de exploitante vermoedt dat de burgemeester 'andere motieven heeft om de tent te sluiten'. Hij verwees naar de opmerking van Noordanus om Satudarah uit de stad te weren. Volgens de advocaat van de gemeente gaat het niet om 'Satudarah pesten'. "Het horecaprotocol wordt gewoon consequent uitgevoerd."