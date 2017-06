OM eist taakstraf en rijontzegging tegen veroorzaker dodelijk ongeluk Deurne

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag 240 uur taakstraf en een rijontzegging van 12 maanden waarvan zes voorwaardelijk geëist tegen de 22-jarige man die in maart vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Deurne. De officier van justitie eiste ook een proeftijd van twee jaar.

Bij het ongeval op de kruising van de Binderendreef met de Helmondsingel overleed een 54-jarige vrouw uit Heusden. De 22-jarige man was de bestuurder van de auto, die tegen een vrachtwagen botste. In het voertuig zat ook een kind. De vrouw was de bijrijder.



De bestuurder werd na het ongeluk ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Het kind bleef ongedeerd.