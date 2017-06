Bentley uit 1928 en nog honderd klassieke auto's gezegend voor Jeroen Bosch Rally

DEN BOSCH - Het regende pijpenstelen vrijdagmorgen. Toch ging de zevende Jeroen Bosch Rally gewoon van start. De start was op de Parade in Den Bosch. Naast het vele regenwater viel er nog extra water. Plebaan Geertjan van Rossem bespreidde de auto's met wijwater voor een behouden rit.

Ruim honderd klassieke auto's leggen tijdens deze race zo'n 250 kilometer af. Voorwaarde voor deelname is dat de auto van vòòr 1975 is.



Martien van der Valk is met zijn neef Bob van den Nieuwenhuijzen eigenaar van een nog oudere auto. Een Bentley uit 1928.



De Bentley is een van de oudste auto's die erbij staat: "Een Bentley Special Number One", legt Martien uit. "Ik was meteen verliefd op deze auto. Het is een grote auto en geweldig mooi afgewerkt."De rally gaat niet om snelheid. Er mag gemiddeld maar vijftig kilometer per uur gereden worden. "Er wordt wel gereden op tijd, maar het gaat meer over het kaartlezen in combinatie met een oude auto", vertelt Daan Reekers van de organisatie. "Degene die de minste fouten heeft gemaakt bij het lezen van de kaart, wint de rally."Wie vrijdag de klassieke auto's gemist heeft op de Parade heeft zaterdag nog een kans. Ook dan wordt er gereden.