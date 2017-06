FC Oss maakt assistent Klaas Wels hoofdtrainer: 'Hij zorgde voor een compleet andere dynamiek'

OSS - FC Oss heeft Klaas Wels aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Wels maakte het afgelopen voetbalseizoen ook al af als eindverantwoordelijke, na het ontslag van Francois Gesthuizen.

Clubicoon Marcel van der Sloot wordt Wels' assistent. Ze hebben een contract voor één jaar ondertekend.



Frisse wind

Wels zat de afgelopen zeven seizoenen als rechterhand op de bank in Oss. Drie keer nam hij tijdelijk het roer over van een vertrekkende hoofdtrainer. Van maart tot mei presteerde hij behoorlijk als vervanger van François Gesthuizen.



Volgens de clubleiding liet Wels de afgelopen maanden 'een frisse wind waaien'. "Er ontstond een compleet andere dynamiek op de club", vertelt directeur Peter Bijvelds. "Op het veld en daarbuiten. Dat is knap. Ook oogstte hij lof vanuit de kleedkamer. De spelers zijn zeer te spreken over zijn werkwijze."



'Onafhankelijk denker'

Volgens Bijvelds vormt Wels een ideale combinatie met clubtopscorer Van der Sloot. "Marcel is een onafhankelijk denker. Die durft wel tegengas te geven als het moet. Bovendien heeft hij zijn sporen in de voetballerij dubbel en dwars verdiend."