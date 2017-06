Straks bouwen we misschien huizen van schimmels, Avans experimenteert al volop

ROSMALEN - Schimmels. Je wil ze liever niet in huis hebben. Maar onderzoekers van Avans Hogeschool zien dat anders: zij denken juist dat je met schimmels nieuwe bouwmaterialen kunt maken. In Rosmalen opende vrijdag een laboratorium waarin onderzoekers en studenten van de Hogeschool volop experimenteren met deze zogenoemde mycelium.

De schimmels die ze in Rosmalen gebruiken zijn eigenlijk de wortels van champignons en oesterzwammen. "Als we er stro of zaagsel aan toevoegen werken de schimmels als bindmiddel", zegt onderzoeker Davine Blauwhoff. "Zo maken we composietblokken die als bouwmateriaal gebruikt kunnen worden."



Sterkte van piepschuim

Voorlopig heeft het materiaal de sterkte van piepschuim. "Maar we zijn nog maar net bezig", verontschuldigen de onderzoekers zich. "We experimenteren met verschillende soorten vezels: wat doen die voor de sterkte en ook voor de isolatiewaarde van het nieuwe composiet?"



Het onderzoek in Rosmalen richt zich ook op hergebruik van de voedingsblokken waarop kwekers hun paddenstoelen laten groeien.'" Als we daar bouwmaterialen van kunnen maken hoeven we geen nieuwe grondstoffen te gebruiken en kunnen we de overtollige blokken duurzaam inzetten."



Help er groeien champignons uit mijn huis!

Volgens Davine Blauwhoff is er inmiddels al een oplossing voor de ángst die toekomstige bewoners van zo'n 'schimmelhuis' misschien hebben: groeien er straks champignons uit mijn huis? "Nee hoor," zegt de onderzoeker, "we drogen de blokken in de oven en boven de 60 graden gaan de schimmels dood en gaat ook het vocht er uit."