[live] Einde Fort Oranje: gemeente Zundert sluit verloederde camping

RIJSBERGEN - De gemeente Zundert gaat de veelbesproken camping Fort Oranje in Rijsbergen sluiten. Volg de persconferentie nu live bij Omroep Brabant..

De gemeente Zundert en campingeigenaar Cees Engel liggen al enkele jaren met elkaar in de clinch over de situatie op de verloederde camping. In de afgelopen jaren voerden beide partijen verschillende rechtszaken.



Integrale controles

Sinds 2009 worden onder regie van de gemeente Zundert regelmatig integrale controles gehouden. In die gevallen kwamen onder meer criminaliteit, mensenhandel, drugshandel, illegale bewoning en gevallen van armoede. De laatste controle was medio mei toen vijftig ambtenaren van bouw- en woningtoezicht de chalets en stacaravans onderzochten op het terrein.



De familie Engel is van mening dat de camping door toedoen van de gemeente Zundert is verpauperd. Begin dit jaar stond de camping weer in de spotlights nadat PvdA-politicus Lodewijk Asscher tijdens een bezoek aan de camping sprak van ‘maffia-achtige’ toestanden.



De commerciële tv-zender SBS zond in februari een docusoap over de camping uit. Presentator Dennis van der Geest omschreef de camping daarin als een ‘heel veel armoede en criminaliteit op een paar vierkante meter’.



Bij de persconferentie gaven de burgemeesters Leny Poppe-de Looff (Zundert), Paul Depla (Breda), plaatsvervangend politiechef Jaco van Hoorn en Annemieke van der Zijden (directeur GGD-West-Brabant) een toelichting op het besluit.