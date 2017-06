Fort Oranje: van gezellige familiecamping tot criminele woonwijk

RIJSBERGEN - Camping Fort Oranje in Rijsbergen stond in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw bekend als een gezellige familiecamping. Vooral in het weekend was het druk op de camping vanwege de vele campinggasten die uit de grote steden naar het zuiden trokken.

2002: Eigendom familie Engel

Camping Fort Oranje in Rijsbergen is sinds 2002 eigendom van de familie Engel. Cees Engel zat in Rotterdam in de verhuur van vastgoed en stond bekend als een huisjesmelker. Hij kocht woningen op en verhuurde kamers en woningen. In 2007 kocht de gemeente Rotterdam voor enkele miljoenen euro’s de verpauperde woningen van Engel op voorwaarde dat hij geen zaken meer zou doen in Rotterdam.

2009: Controles op camping

In de jaren tot aan 2009 verandert de sfeer op de camping van de gezellige familiecamping. Volgens de campingeigenaar zoeken ‘personen die zich bezighouden met criminele zaken’ hun heil op de camping. Vanaf dat jaar vinden de eerste grote controles op de camping plaats.

2011: Gemeente dreigt camping te sluiten

De brandveiligheid op de camping is niet in orde en de gemeente Zundert dreigt de camping te sluiten. De campingeigenaar spant rechtszaken aan om sluiting te voorkomen. Ook de campinggasten komen in opstand vanwege de slechte voorzieningen op de camping.

2012: Rechtszaken en caravanbranden

De gemeente Zundert en de campingeigenaar staan regelmatig tegenover elkaar in de rechtbank. de camping wordt ook geconfronteerd met de eerste caravanbranden.

2014/2015/2016: Steeds vaker misstanden

Bij controles op de camping komen steeds vaker misstanden aan het licht, zoals gevallen van uitbuiting, verwaarlozing, vechtpartijen en criminaliteit.

2017: 'Maffia-achtige toestanden'

TV-zender SBS6 zendt een docusoap uit over de camping. De soap doet veel stof opwaaien. PvdA-politicus Lodewijk Asscher spreekt tijdens een bezoek aan de camping van ‘maffia-achtige’ toestanden. Ondertussen gaan de grote controles op de camping gewoon door, zoals medio mei door 50 ambtenaren van bouw- en woningtoezicht.