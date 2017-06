Lianne is buddy van Saleh uit Syrië: 'Met vluchtelingen praten in plaats van over'

BREDA - "We zien ze overal om ons heen, maar hoe ontmoet ik Nederlanders? Hoe kom ik met ze in contact?" Het eenzame verloren gevoel van vluchtelingen zette twee Bredase studenten aan om daar iets aan te veranderen. Ze bedachten een 'buddy to buddy' project en werden daardoor Avansstudenten van het jaar, maar belangrijker: ze maakten de maatschappij een stukje beter.

"Het was in de periode dat de vluchtelingenproblematiek de krantenkoppen vulden", vertelt studente Anne van Engelen. Samen met medestudente Hannah Wiersinga zocht ze een manier om de maatschappij een positieve oppepper te geven. Dat was namelijk een opdracht die van school meekregen.



Tjakka-moment

Op hun zoektocht naar een praktische boost voor de wereld om hen heen, werden ze geraakt door de verhalen over vluchtelingen. "Dat is het!", dachten de studentes toen ze het 'Buddy to Buddy' project in Zutphen tegenkwamen.



Burgers die vluchtelingen wegwijs maken in de omgeving en samenleving. Dat is kortweg het idee achter 'Buddy to Buddy'. Sinds februari worden in Breda nu ook vluchtelingen gekoppeld aan bewoners uit de buurt. Inmiddels zijn er 22 matches.



Irritatie

Lianne Kleinjan is zo'n buddy. "Ik ergerde me eraan dat er zoveel over vluchtelingen gesproken wordt maar niet met." Ze is maatje van Saleh van 25 jaar uit Syrië. De verhouding tussen Lianne en Saleh is altijd gelijkwaardig. "Hij leert van mij, maar ik leer ook van hem. Hoe hij tegen zaken aankijkt, van zijn ervaringen", licht Lianna toe



Naast grote verschillen in achtergrond hebben ze ook overeenkomsten. Zo hebben ze beiden een passie voor kunst. We zijn laatst samen naar museum De Pont in Tilburg geweest. "Dat was heel leuk."



Door de maag

"Wat altijd werkt, is samen eten", zegt studente Anne. "Dus dat doen buddy 's altijd met hun maatje." Die concreetheid van aanpak wordt niet alleen gewaardeerd door de deelnemers, maar ook de Avansjury die de studenten beloonde met een onderscheiding.