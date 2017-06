Geëmotioneerde campingeigenaar Cees Engel probeert politie tegen te houden

RIJSBERGEN - Een hevig geëmotioneerde Cees Engel, eigenaar van camping Fort Oranje, heeft vrijdagmiddag geprobeerd om de politie te beletten om de camping te betreden.

De politie wilde het terrein op om alle bewoners op het terrein een brief te geven met informatie over de sluiting. Engel slaagde niet in zijn poging. Ook zijn zoon Jan bemoeide zich ermee: “Dit is de ondermijning van de rechtsstaat”, riep hij.



De gemeente Zundert maakte vrijdagochtend bekend dat camping Fort Oranje vanwege erbarmelijke omstandigheden gesloten gaat worden. De gemeente trekt voor de herhuisvesting van mensen daar een jaar voor uit.