Vermeende hondenronselaars proberen het weer, 'vreemde mannen' benaderen hond van Zerah

EINDHOVEN - Nadat vorige week in Sint-Michielsgestel hondenbezitters door buitenlands sprekende mannen werden aangesproken, was het deze week raak in Eindhoven. Twee ‘vreemde mannen’ benaderden Zerah ten Broek op het station. Ze hadden buitengewoon veel interesse in haar dobermann.

Het was dinsdag een vervelende dag voor Zerah. Eén van haar honden moest ze laten inslapen. Een uur later werd ze in de stationshal in Eindhoven aangesproken door een lichtgetinte man. Hij sprak goed Nederlands en zag er volgens Zerah netjes uit.



'Is ze vals?'

“Hij zei eerst dat ik een mooie dobermann had, maar vroeg daarna meteen of ze vals was. Dat vond ik raar. Ik zei de man gedag en ging naar het perron.”

Daar werd Zerah weer aangesproken, dit keer door een oudere Nederlandse man in een opvallend groen jasje.



Zielig verhaal

“Hij wilde aandacht van mijn dobermann. Toen de hond daar niet op inging, stak hij een zielig verhaal af. Hij wilde me afleiden. Ik ben opgestaan en weggelopen. Daarna zag ik dat de mannen onderling contact hadden.”



Op advies van een vriendin belde Zerah de politie en de NS. “Er zouden agenten naar het station gaan om te kijken of die mannen er nog waren, maar ik heb niets meer gehoord. De NS zou een melding hebben gemaakt.”

Zerah besloot haar verhaal op Facebook te delen om andere hondenbezitters te waarschuwen. Het bericht is ruim 6500 keer gedeeld. Sinds dinsdag is Zerah een stuk voorzichtiger geworden. “Ik ben erg oplettend. Als mensen vragen of ze de honden mogen aaien of er een foto van mogen maken, sta ik dat niet meer toe.”

Reactie politie

De politie laat desgevraagd weten op de hoogte te zijn van het fenomeen. “Er is geen sprake van ontvoering of andere strafbare feiten. Maar wanneer mensen een situatie niet vertrouwen, kunnen ze ons altijd bellen en eventuele bijzonderheden doorgeven.”