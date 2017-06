Gemeente Tilburg wil stadion verkopen aan Willem II

TILBURG - De gemeente Tilburg wil het Koning Willem II stadion verkopen aan de voetbalclub uit die stad. Willem II wil stadion gaan moderniseren en veiliger maken. Daarvoor is een investering van 13 miljoen euro nodig.

Hoeveel Willem II betaalt voor de koop van het stadion is niet bekend gemaakt. De plannen van Willem II en de gemeente zijn vrijdag vastgelegd in een intentieovereenkomst.



Stadion uit 1995

Het Koning Willem II stamt uit 1995 en heeft een flinke opknapbeurt en modernisering nodig, zegt de gemeente in een persbericht. De investeringen hiervoor zullen voor het grootste gedeelte betaald moeten worden door Willem II. De gemeente wil beperkt bijdragen in de veiligheidsvoorzieningen.



De komende maanden wordt het voornemen tot verkoop van het stadion en modernisering verder uitgewerkt naar een definitief voorstel. Nog voor het eind van dit jaar zal dit voorstel worden voorgelegd aan de gemeenteraad.