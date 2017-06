Eerste bewegende beelden nieuwe Efteling-attractie, Symbolica komt tot leven

KAATSHEUVEL - De Efteling heeft de eerste bewegende beelden van de nieuwe attractie Symbolica getoond. Bezoekers kunnen over drie weken het Paleis der Fantasie betreden, nu zijn er al bewegende beelden van tovenaar Almar te zien.

'Symbolica komt tot leven', zo omschrijft de Efteling de eerste beelden van de nog te openen attractie. In de korte video wordt tovenaar Almar getoond, hij is één van de tien geavanceerde robots die in de attractie te zien is.



Het paleis wordt op 1 juli geopend. Parkbezoekers kunnen zich dan 'laten meevoeren door geheime gangen en magische vertrekken'. Symbolica wordt een darkride in de stijl van Fata Morgana en Droomvlucht. Bezoekers gaan met een soort ronde koetsen, Fantasievaarders genoemd, door de attractie.