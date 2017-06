Politie zoekt briefschrijver over moord op Bart Hillen

HELMOND - De politie is op zoek naar de schrijver van een brief over de moord op Bart Hillen uit Helmond. In de brief staat dat de 67-jarige man een jaar geleden niet is vermoord door zijn zoon, maar overleed door een val uit het raam als gevolg van een confrontatie met twee 'criminele broers'.

De brief werd gestuurd naar de redactie van het Eindhovens Dagblad. Volgens de krant is de brief handgeschreven en wordt erin een ander beeld geschetst van de moord. Twee criminele broers en hun zus zouden zich richten op alleenstaande mannen. Ook Bart Hillen zou daar slachtoffer van zijn geweest.



De vrouw zou via internet proberen afspraakjes te maken met mannen. Tijdens de dates zouden de broers het huis van het slachtoffer leeghalen. Bij de derde keer kwam het tot een confrontatie en zou Hillen uit het raam zijn gevallen en zijn overleden.



Oproep

De recherche heeft de brief in handen en onderzoekt de inhoud en afzender. “Wij vragen de schrijver of schrijfster van de brief met klem om contact op te nemen met het onderzoeksteam”, zegt een woordvoerder van de politie. “Ook met anderen die op de hoogte zijn van deze brief of weten wie de afzender is komen wij graag in contact.”



De 40-jarige zoon van Bart Hillen zit al enige tijd vast als verdachte. Op 27 juni zou de inhoudelijke behandeling zijn van de zaak, maar het Openbaar Ministerie heeft de zaak in verband met de brief op voorhand aangehouden. Er is de 27ste nog steeds een zitting, maar dan 'met een pro forma karakter', aldus een woorvoerder.



Kanaal

Het lichaam van Hillen werd donderdag 19 mei 2016 gevonden in de Zuid-Willemsvaart in Helmond. Een voorbijganger tipte de politie dat er iets in het kanaal aan de Rochadeweg dreef. Eerst leek het op een tas, maar later bleek het stoffelijk overschot, gewikkeld in een deken. Het slachtoffer was al enkele weken vermist voordat zijn lichaam werd gevonden.