Marianne Vos valt en raakt tweede plek in Women's Tour kwijt

ROYAL LEAMINGTON SPA - Marianne Vos is vrijdag gevallen in de derde etappe van de Women's Tour in Groot-Brittanië. De wielrenster uit Babyloniënbroek raakte door de valpartij achterop en speelde geen rol van betekenis.

Vos is haar tweede plek in het algemeen klassement kwijt. Ze staat nu vijfde.



Podiumplek Van Dijk

Ellen van Dijk haalde vrijdag een podiumplaats. De 30-jarige renster van Team Sunweb eindigde in Royal Leamington Spa als derde in de sprint, achter de Australische winnares Chloe Hosking en de Britse Alice Barnes.



In het algemeen klassement steeg Van Dijk naar de tweede plaats. De tijdritspecialiste nam die plek over van Marianne Vos.



Van Dijk heeft een achterstand van 1 minuut en 31 seconden op de Poolse leidster Kasia Niewiadoma. Die ploeggenote van Vos had woensdag met een indrukwekkende solo de macht gegrepen in de Women's Tour, die nu nog twee etappes telt.