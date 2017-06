Sam Oomen raakt na mindere dag witte trui kwijt, Stef Clement duikelt uit top vijf

LA MOTTE-SERVOLEX - Sam Oomen is na een op papier mindere dag in de Critérium du Dauphiné zijn witte trui kwijt. De Tilburg is niet langer de beste jongere van de koers, in het algemeen klassement is hij als nummer zestien nog wel de beste Nederlander. Stef Clement begon als nummer vier van het algemeen klassement aan de zesde etappe, hij zakte naar de achttiende plaats.

Oomen begon de zesde etappe als beste jongere in de witte trui. Na een mindere dag is hij in dat klassement gezakt naar de zesde plaats. De Duitser Emanuel Buchmann eindigde de etappe als tiende en klom van de vierde naar de eerste plaats in het klassement om de witte trui. Oomen heeft als nummer zes nu een achterstand van één minuut en 48 seconden op Buchmann.





De etappe werd gewonnen door de Zwitser Jakob Fuglsang, Oomen kwam ruim drie minuten later over de finish. Hij eindigde als 22ste, daarmee was hij wel de beste Nederlander. De uit Made afkomstige Stef Clement kwam als nummer 26 over de meet.In het algemeen klassement zakte Oomen van de negende naar de zestiende plaats, op vier minuten en achttien seconden van leider Richie Porte. Clement heeft 22 seconden achterstand op Oomen. Hij zakte van plaats vier naar plaats achttien.In de Dauphiné volgen nog twee bergetappes. Zaterdag wordt in de zevende etappe een gedeelte van de Alpe d'Huez beklommen. Vanuit Aoste wordt 168 kilometer gekoerst via de Col de Sarenne (buitencategorie) naar de beroemde berg.