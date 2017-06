Besloten herdenkingsdienst voor overleden Sandra Reemer

VUGHT - Voor de overleden zangeres en presentatrice Sandra Reemer wordt volgende week dinsdag een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. De plechtigheid in kasteel Maurick in Vught is alleen voor familie en genodigden.

Er komt geen landelijk afscheid omdat de locatie dit niet toelaat.



Borstkanker

De 66-jarige Reemer overleed dinsdag aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd in 1972 bekend bij het grote publiek toen ze met zangpartner Andres meedeed aan het Eurovisiesongfestival.

In 1976 en 1979 vertegenwoordigde ze Nederland opnieuw op het populaire muziekevenement.