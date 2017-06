Slachtoffer van Mario Haazen viel meer meisjes lastig

DEN BOSCH - Justitie verdenkt Jack S., de man die werd belaagd door Mario Haazen, van het lastig vallen van meerdere meisjes. Tijdens een tussentijdse rechtszitting tegen de man werd de aanklacht tegen hem uitgebreid.

Jack S. werd bekend omdat hij door Mario Haazen in elkaar werd geslagen met een schep omdat hij de dochter van Haazen lastig viel. Zijn dochter dacht dat ze een leuk 17-jarig vriendje via Facebook had ontmoet. In werkelijkheid was het de 47-jarige Jack S. Hij vroeg het meisje om naaktfoto's, stuurde haar chocolade en rozen en probeerde met haar af te spreken.



Kinderporno

Volgens het Eindhovens Dagblad zou Jack S. zich richting meerdere jonge meisjes hebben voorgedaan als een leeftijdgenoot. Hij zou foto’s hebben gekregen van de meisjes die het OM bestempeld als kinderporno. Hij zou deze foto's ook naar andere meisjes hebben gestuurd. Hoeveel meisje hij precies lastig viel, is nog niet duidelijk.



De ex-tbs'er S. staat niet alleen terecht voor het lastig vallen van de meisjes. Hij zou ook zijn ex-vriendien hebben bedreigd en een Instagram- en Facebookaccount van een meisje hebben overgenomen foto's van haar op een seksadvertentiesite hebben gezet.



Bloemen en chocolade

Ook zou hij erfvredebreuk hebben gepleegd toen hij bloemen en chocolade legde in de tuin bij de dochter van Haazen in Asten. Op 4 september gaat de rechtszaak tegen Jack S. weer verder.