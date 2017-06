Leerlingen en docenten onwel door vreemde lucht op Vakcollege Tilburg

TILBURG - Een aantal leerlingen en docenten van het Vakcollege in Tilburg is vrijdagmiddag niet lekker geworden door een 'vreemde' lucht in het schoolgebouw. De brandweer en een ambulance kwamen ter plaatse bij de school aan de Reitse Hoevenstraat.

De kinderen en docenten kregen rond een uur last aan hun luchtwegen en prikkelende ogen. Ambulancepersoneel heeft de slachtoffers onderzocht.



Metingen

De brandweer heeft meerdere metingen gedaan, maar er zijn geen schadelijke stoffen in de lucht ontdekt. De oorzaak van de vreemde geur is niet bekend.



De leerlingen werden vrijdagmiddag uit voorzorg vervroegd naar huis gestuurd. Dit weekend wordt in het schoolgebouw een nieuwe meting gehouden. Maandag starten de lessen weer volgens het rooster.