Warme jeugdherinneringen aan Fort Oranje: 'Het was allemaal zo mooi'

RIJSBERGEN - Een mooiere jeugd dan die op Fort Oranje had ze zich niet kunnen wensen. Jaar na jaar bracht Tineke Minderman haar zomers door op de camping in Rijsbergen. "Ze hadden vijf zwembaden, een discotheek, bingofeesten. Het was allemaal zo mooi."

De vader en oom van Tineke stonden aan de wieg van Fort Oranje, zo'n veertig jaar geleden. Helaas zijn beide mannen al overleden. "Maar ze zouden zich in hun graf omdraaien als ze zagen wat er nu van is geworden."



Tineke is dan ook niet verbaasd dat de gemeente vrijdagmiddag heeft besloten dat de camping nu definitief dicht moet. "Ik heb de serie over Fort Oranje gevolgd, met tranen in mijn ogen. De laatste afleveringen kon ik niet eens aanzien. Wat een drama."



'Eén grote familie'

Ze denkt liever aan die goede, oude tijd. Van haar zesde tot haar eenentwintigste stond ze op de camping. "We stonden altijd op het eerste laantje. Het voelde als één grote familie daar. Van rotzooi was geen sprake, we waren heel netjes. Het was echt een andere tijd."



Nu Fort Oranje de laatste tijd veel in het nieuws is, heeft ook Tineke het weer vaak over de camping. "Ik spreek nu veel met mensen die ik daar heb ontmoet. We delen foto's en herinneringen met elkaar. Iedereen had het geweldig daar."



Badmuts verplicht

Van een verloederde camping was absoluut geen sprake. "We hadden wedstrijdjes in het zwembad. Je moest zelfs je badmuts op, anders werd je er gelijk uit gehaald. En de discotheek was ook geweldig. We hielden daar altijd feestjes."



